Milli Takım elendi mi? Türkiye elendi mi, gruptan nasıl çıkar?
A Milli Takım, Belçika maçında da sahadan yenilgi ile ayrıldı. 3'te 0 çeken Milli Takım'ın elenip elenmediği merak ediliyor. Vatandaşlar "Milli Takım elendi mi, gruptan nasıl çıkar" sorusuna yanıt arıyor.
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Uluslar Ligi'nde 3. maçlar oynandı. Türkiye dün akşam Belçika'ya 3-0 yenildi. Milliler, henüz puan kazanamazken turnuvadan elenip elenmediği araştırılıyor. Bugün sıkça gelen sorulardan biri "Milli Takım elendi mi, gruptan nasıl çıkar" şeklinde...
Milli Takım elendi mi?
A Milli Takımı'mız henüz elenmiş değil. Gruptan çıkma olasılığı bir hayli zayıflarken milliler tüm maçlarını kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ