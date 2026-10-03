Milli Takım elendi mi? Türkiye elendi mi, gruptan nasıl çıkar?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Uluslar Ligi'nde 3. maçlar oynandı. Türkiye dün akşam Belçika'ya 3-0 yenildi. Milliler, henüz puan kazanamazken turnuvadan elenip elenmediği araştırılıyor. Bugün sıkça gelen sorulardan biri "Milli Takım elendi mi, gruptan nasıl çıkar" şeklinde...

Milli Takım elendi mi?

A Milli Takımı'mız henüz elenmiş değil. Gruptan çıkma olasılığı bir hayli zayıflarken milliler tüm maçlarını kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.