Montella istifa etti mi? Vincenzo Montella gönderildi mi?

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Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mız Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya geldi. Milli Takım 3 maçtan da yenilgi ile ayrıldı. Alınan kötü sonuçların ardından Montella'nın koltuğu sallanırken bugün Montella'nın istifa edip etmediği merak ediliyor.

Montella istifa etti mi?

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella 3. maçın ardından da istifa etmiş değil. Bir gönderilme durumu da söz konusu değil.

Montella istifa soruna ise "Şu andaki eleştirilere çok fazla kulak asmak istemiyorum. Bu futbolcularla Dünya Kupası'na gittik, A Ligi'ne çıktık, Avrupa Şampiyonası'na gittik. 3 günde bir kendimizi tarttığımız bir dönem geçiriyoruz. Çok motiveyim, futbolu iyi bilirim" şeklinde yanıt verdi.