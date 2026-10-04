Milli maç bugün mü, ne zaman? İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Uluslar Ligi'nde maçlar devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız 4. mücadelesini İtalya karşısında verecek. Hedef ilk 3 puanı almak. Müsabakayı kaçırmak istemeyenler "İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Milli maç ne zaman?

İtalya Türkiye maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka ATV'den naklen yayınlanacak.

15. randevu

A Milli Futbol Takımı'mız bugüne kadar İtalya ile 14 mücadeleye çıktı. Türkiye'nin galibiyeti bulunmazken 10 maç İtalya lehine sonuçlandı ve 4 maç da berabere bitti.