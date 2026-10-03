TFF'de yeni dönem: MHK yeniden oluşturuluyor
TFF, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanmasının ardından yeni Merkez Hakem Kurulu için çalışmaların başladığını açıkladı. Yeni kurul belirlenene kadar Türkiye Kupası maçlarının hakem atamalarını MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ve dört kurul üyesi yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanmasının ardından yeni kurulun oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
TFF’den yapılan açıklamada, devam eden adli süreç kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklandığı, MHK 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin’in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı hatırlatıldı.
Yaşanan gelişmelerin ardından yeni Merkez Hakem Kurulu’nun oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Türkiye Kupası maçlarının hakemlerini bu isimler belirleyecek
Federasyon, yeni MHK’nin atama süreci tamamlanana kadar hakem görevlendirmelerinin nasıl yapılacağını da açıkladı.
Buna göre, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının hakem atamaları; MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile kurul üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecek.
TFF, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve kurul üyelerinin atanmasına ilişkin bilgilendirmenin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna… pic.twitter.com/bp8b5pMTY1— TFF (@TFF_Org) October 3, 2026