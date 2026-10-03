TFF'de yeni dönem: MHK yeniden oluşturuluyor

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanmasının ardından yeni kurulun oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamada, devam eden adli süreç kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklandığı, MHK 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin’in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından yeni Merkez Hakem Kurulu’nun oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Türkiye Kupası maçlarının hakemlerini bu isimler belirleyecek

Federasyon, yeni MHK’nin atama süreci tamamlanana kadar hakem görevlendirmelerinin nasıl yapılacağını da açıkladı.

Buna göre, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının hakem atamaları; MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile kurul üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecek.

TFF, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve kurul üyelerinin atanmasına ilişkin bilgilendirmenin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.