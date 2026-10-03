MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Uluslar Ligi'nde 3. maçlar oynandı. A Milli Futbol Takımı'mız henüz puan kazanamazken 4. maç İtalya ile oynanacak. Milliler bu maçı alarak hem moral bulmak hem de gruptan çıkmak için kazanmak istiyor. Peki, İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç ne zaman?

İtalya - Türkiye maçı 5 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

A Milli Takımı'mız ilk maçta İtalya'ya 4-1'lik skorla yenilmişti.