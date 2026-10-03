İngiltere, Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti

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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 3. hafta maçında Hırvatistan ile İngiltere, HNK Rijeka Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, 8. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçerken, 21'de Jude Bellingham, 39'da Gordon ve 45'te Bukayo Saka ile golleri buldu ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Teknik Direktör Slaven Bilic, 2. yarıya 3 değişiklik ile başladı. Harry Kane, 53. dakikada kendisinin 2, İngiltere'nin 5. golüne imza attı. Saka, 68'de skoru 6-0'a getirirken, 87. dakikada Morgan Rogers, fileleri havalandırdı.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, mücadeleden 7 gollü galibiyetle ayrılırken puanını 6'ya yükseltti. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.