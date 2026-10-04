TFF'den Serdal Adalı'ya tebrik
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı yayımladı.
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Federasyonun internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünde bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından yeniden başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA