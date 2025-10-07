MİLLİ MAÇ TARİHİ: Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde 3. maçlar için geri sayım başladı. Millilerimiz, Bulgaristan deplasmanına gidiyor. Türkiye en azından 2. sırayı hedeflerken komşu ülkeyi sahasında yenmek büyük bir avantaj sağlayacak. 7'den 70'e milyonların kalbi A Milli Futbol Takımı'mız için atacak. Her gün artarak yöneltilen soruların başında ise "Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" geliyor. İşte detaylar...

Milli maç ne zaman?

Bulgaristan Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının 27 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)

Türkiye, Bulgaristan ile 24. kez karşılaşacak

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları tarihlerinde 23. kez karşılaştı. Geride kalan 23 maçta Türkiye 7 galibiyet alırken, 10 maçı Bulgaristan kazandı, 6 maç da berabere sonuçlandı.

1925 yılından beri karşılaşan iki takımın mücadelesinde, millilerin toplam 36 golüne, Bulgarlar 43 golle yanıt verdi.

İki ülke milli takımları arasındaki son maç 8 Haziran 2015'te oynandı. İstanbul'daki özel maçı Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın 2'şer golüyle 4-0 kazandı.