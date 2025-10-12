MİLLİ MAÇ TARİHİ: Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan'a karşı deplasmanda tarihi bir galibiyet aldı. Mücadeleden 6-1'lik skorla ayrılan millilerimiz büyük bir avantaj elde ederken Gürcistan maçı bekleniyor artık... Milyonlar bu maçı beklerken "Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" soruları peş peşe geliyor.
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 3. maçlar geride kaldı. Türkiye, deplasmanda Bulgaristan'ı deyim yerindeyse sahaya gömdü. 2. sıraya yerleşen Milli Takımı'mız şimdi sahasında Gürcistan'ı ağırlayacak. Şimdi mücadelenin bilgileri merak ediliyor. Sıkça "Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.
Türkiye Gürcistan maçı 14 Ekim saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.
Deplasmanda yenmiştik
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız eylül ayında deplasmanda karşılaştığı Gürcistan'ı 3-2'lik skorla mağlup etmişti.