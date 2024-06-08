Milli okçular, Avrupa Grand Prix'sini ilk sırada tamamladı

Organizasyonda Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer’den oluşan klasik yay erkek takımı, Dünya Yenihayat ve Mete Gazoz’dan oluşan klasik yay karışık takımı ile Hazal Burun ve Emircan Haney’den oluşan makaralı yay karışık takımı altın, Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin’den oluşan makaralı yay erkek takımı gümüş, Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat ve Fatma Maraşlı’dan oluşan klasik yay kadın takımı ise bronz madalya kazandı.

Milli okçular, organizasyonda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla ülkeler sıralamasını 1. sırada tamamladı.