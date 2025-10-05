Milli sporcu Fatma Damla Altın'dan Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya
Milli sporcu Fatma Damla Altın, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun açıklamasına göre Altın, uzun atlama branşı T20 kategorisinde 5.72 metrelik derecesiyle ikinci oldu.
Bu sonuçla Altın, kariyerine bir uluslararası madalya daha ekledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA