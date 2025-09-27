Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin Açık’ta 3. tura yükseldi

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 serisi turnuvasının ikinci turunda Zeynep Sözmez, 10 numaralı seribaşı Tauson ile karşılaştı.

Rakibini 6-4, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden milli sporcu, kariyerinde ilk kez dünya klasmanında ilk 20'de yer alan bir rakibini yenerken WTA 1000 turnuvalarında da ilk kez 3. tura çıkma başarısını gösterdi.

Zeynep Sönmez, üçüncü turda Rus Anastasia Potapova ile karşılaşacak.