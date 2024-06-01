Milli voleybolcular Güney Kore'yi set vermeden geçti
Kadın Milli Voleybol Takımı, bugün Güney Kore'yi 3-0'la geçerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Güney Kore ise 7 maç sonunda 1 galibiyette kaldı.
Kadın Millİ Voleybol Takımı, bugün Milletler Ligi'nin 2'nci haftasındaki 3'üncü maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi.
TRT SPOR'dan canlı yayınlanan mücadelenin ilk set 25-20'lik skorla Türkiye kazandı.
Filenin Sultanları, 2. sette de üstün oyununu sürdürdü. Bu seti 25-15 önde tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, setlerde durumu 2-0 yaptı. Ay-yıldızlılar, üçüncü seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.
Zirve mücadelesi veren Filenin Sultanları, bu sonuçla turnuvadaki 5. galibiyetini elde etti. A Milliler, galibiyet serisini de 4'e çıkardı. Güney Kore ise 7 maç sonunda 1 galibiyette kaldı.