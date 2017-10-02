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Mircea Lucescu'ya 1 maç ceza

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, İzlanda maçında ay-yıldızlı ekibin başında yer alamayacak.

Mircea Lucescu'ya 1 maç ceza
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FIFA, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya 1 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya FIFA tarafından 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Ukrayna maçından dolayı 1 maç ceza verildi." denildi.

Lucescu'nun, ay-yıldızlı ekibin 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de İzlanda ile oynayacağı maçta yedek kulübesindeki yerini alamayacağı, Tayfur Havutçu'nun takımın başında sahaya çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, FIFA tarafından organize edilen müsabakalarda talimatlar gereği 1 ila 3 maçlık cezalara itiraz hakkı bulunmadığı ifade edildi.

Türkiye'nin, deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup olduğu maç sonunda hakemleri soyunma odası koridoru önünde bekleyen Lucescu, telefonundan hakemlere pozisyonları göstermiş ve verilen kararlara tepkisini ortaya koymuştu.

Kaynak: AA

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