Mircea Lucescu'ya 1 maç ceza
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, İzlanda maçında ay-yıldızlı ekibin başında yer alamayacak.
FIFA, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya 1 maç men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya FIFA tarafından 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Ukrayna maçından dolayı 1 maç ceza verildi." denildi.
Lucescu'nun, ay-yıldızlı ekibin 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de İzlanda ile oynayacağı maçta yedek kulübesindeki yerini alamayacağı, Tayfur Havutçu'nun takımın başında sahaya çıkacağı belirtildi.
Açıklamada, FIFA tarafından organize edilen müsabakalarda talimatlar gereği 1 ila 3 maçlık cezalara itiraz hakkı bulunmadığı ifade edildi.
Türkiye'nin, deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup olduğu maç sonunda hakemleri soyunma odası koridoru önünde bekleyen Lucescu, telefonundan hakemlere pozisyonları göstermiş ve verilen kararlara tepkisini ortaya koymuştu.
Kaynak: AA