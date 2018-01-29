Mitrovic, Club Brugge'a kiralandı
Beşiktaş, Mitrovic'in Club Brugge’a kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Hırvat stoperi Matej Mitrovic’in Club Brugge’a kiralanması konusunda anlaşma sağlandığını KAP’a bildirdi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle;
“Profesyonel futbolcu Matej Mitrovic'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 2017-2018 Sezonu için Club Brugge kulübü tarafından şirketimize 400.000 euro geçici transfer bedeli ödenecektir. Şarta bağlı ek geçici transfer bedeli 100.000 euro olarak belirlenmiştir. Futbolcunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.500.000 euro garanti, 500.000 euro şarta bağlı olmak üzere olup 01.06.2018 tarihine kadar Club Brugge kulübüne ait olacaktır.”
Kaynak: DHA