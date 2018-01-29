ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

Mitrovic, Club Brugge'a kiralandı

Beşiktaş, Mitrovic'in Club Brugge’a kiralandığını açıkladı.

Mitrovic, Club Brugge'a kiralandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Beşiktaş Kulübü, Hırvat stoperi Matej Mitrovic’in Club Brugge’a kiralanması konusunda anlaşma sağlandığını KAP’a bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

“Profesyonel futbolcu Matej Mitrovic'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 2017-2018 Sezonu için Club Brugge kulübü tarafından şirketimize 400.000 euro geçici transfer bedeli ödenecektir. Şarta bağlı ek geçici transfer bedeli 100.000 euro olarak belirlenmiştir. Futbolcunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.500.000 euro garanti, 500.000 euro şarta bağlı olmak üzere olup 01.06.2018 tarihine kadar Club Brugge kulübüne ait olacaktır.”

Kaynak: DHA

Beşiktaş Club Brugge Mitrovic

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.