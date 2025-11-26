Monako Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de 13. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, ligdeki üst sıralar hedefine ulaşmak için bu hafta zorlu bir deplasman sınavı verecek. Kritik öneme sahip bu karşılaşmanın bilgileri araştırılıyor. Özellikle lacivert-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar "Monako Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Monako Anadolu Efes maçı bu akşam saat 21.30'da Salle Gaston Medecin'de oynanacak. Müsabaka S Sport 1 kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı ve şifreli yayınlanacak.

Anadolu Efes’te başantrenör Igor Kokoskov mücadele öncesi şöyle konuştu:

“Tecrübeli oyuncuları olan ve EuroLeague’de evinde gerçekten iyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız. İçinde bulunduğumuz koşullar altında yeniden toparlanmamız gerekiyor. Biraz yorgun hissediyoruz, kadromuzda bazı eksiklikler var ama sürekli aynı şeyleri de tekrar etmek istemiyoruz. Bu maçın zorlu geçeceğini biliyoruz. Aynı baş antrenör ve geçen yıldan birçok aynı oyuncu ile yola devam ediyorlar. Belirttiğim gibi, evlerinde çok iyi oynuyorlar. Biz tamamen kendimize odaklanıyoruz; dinlenmiş ayaklar bulmaya, enerji bulmaya çalışıyoruz. En iyi şekilde hazırlanmış olacağız. Hepimiz en iyi şekilde mücadele etmek için maça çıkacağız ve bu takımı yenmek için çok iyi oynamamız gerektiğinin bilincindeyiz. Dört çeyrek boyunca en iyi basketbolumuzu oynamamız gerekiyor, bu çok önemli. Sadece bir çeyreği ya da bir devreyi iyi oynayıp kazanamazsınız. Monaco’da galibiyet için 40 dakika iyi basketbol oynamamız gerekiyor”