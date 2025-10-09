Mourinho, Solskjaer, Atan, Belözoğlu... Süper Lig’de 8 haftada 7 ayrılık: Teknik direktör krizi büyüyor

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından girilen milli arada, takımların önemli bir kısmı teknik direktör değişikliğine gitti. Sezonun ilk 9 haftalık periyodu öncesinde 18 takımın 7’si teknik adamlarını değiştirmiş durumda.

İlk ayrılık Gaziantep FK’dan geldi

Sezonun ilk teknik direktör değişikliğini Gaziantep FK yaptı.

Takım, sezona İsmet Taşdemir yönetiminde başladı ancak ilk iki haftada Galatasaray ve Konyaspor karşısında alınan 3-0’lık yenilgiler sonrası Taşdemir ile yollar ayrıldı.

Yerine göreve gelen Burak Yılmaz, takımın başında çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak dikkat çekici bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir de değişti

İstanbul temsilcilerinden üçü de erken teknik direktör değişikliği yaşayan kulüpler arasına girdi.

Beşiktaş, sezona Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde girdi. Ancak Avrupa kupalarında yaşanan erken veda bu dönemin sonunu getirdi.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’e elenirken, Konferans Ligi play-off turunda Lausanne karşısında da turnuvaya veda etti.

Bu sonuçların ardından 28 Ağustos’ta Solskjaer’in görevine son verildi ve takımın başına Sergen Yalçın getirildi.

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde başladığı sezonda istediği performansı yakalayamadı.

Ligde ilk iki haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord’u geçerken, play-off’ta Benfica’ya elendi.

Bu sonuçların ardından 29 Ağustos’ta Mourinho dönemi sona erdi. Yönetim, takımın başına Domenico Tedesco’yu getirdi.

RAMS Başakşehir ise Konferans Ligi play-off turunda Romanya ekibi Craiova'ya elendi ve lige 2 beraberlikle başladı.

Bu tablo sonrasında Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı, yerine Bundesliga deneyimi bulunan Nuri Şahin getirildi.

Eyüpspor, Kayserispor ve Antalyaspor da listeye eklendi

Geçtiğimiz sezonu Arda Turan yönetiminde 6. sırada bitiren Eyüpspor, Turan’ın Shakhtar Donetsk’e gitmesinin ardından Selçuk Şahin’i göreve getirdi. Ancak 8 maçta yalnızca 1 galibiyet alınması sonrası Şahin’le yollar ayrıldı.

Kayserispor, ligde 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan toplayabildi. Bu süreçte yalnızca 5 gol atan, kalesinde ise 17 gol gören sarı-kırmızılılarda Markus Gisdol’un görevine son verildi.

Son teknik direktör değişikliği ise Antalyaspor’dan geldi. Sezona Emre Belözoğlu ile başlayan kırmızı-beyazlılar, 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Son 3 haftada Kayserispor (1-1), Fenerbahçe (0-2) ve Rizespor (2-5) karşısında alınan sonuçların ardından Belözoğlu istifasını sundu ve bu istifa yönetim tarafından kabul edildi.