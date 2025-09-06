Mourinho sonrası bomba iddia: Ön anlaşma sağlandı! Fenerbahçe’nin yeni hocası Zidane mı oluyor?

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun ayrılığı sonrası teknik direktör belirsizliği devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un özellikle yabancı bir hocadan yana tavır koyduğu ve takımı tartışmasız bir isme emanet etmek istediği öne sürülüyor.

Sarı-lacivertli yönetim, adaylarla görüşmelerini sürdürürken sürpriz bir isim gündeme geldi.

İddia: Zidane ile ön anlaşma sağlandı

Sabah'ın haberine göre; yönetim bu doğrultuda Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane ile temasa geçti. Fransız futbol efsanesinin Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktığı, tarafların ön anlaşmaya vardığı ortaya atıldı.

Maaş ve sözleşme detayları üzerinde son görüşmelerin yapılmasının ardından Zidane’ın Türkiye’ye gelebileceği konuşuluyor.

Zidane'ın teknik direktörlük kariyeri

Futbolculuğunu yanı sıra teknik direktörlük kariyerinde de büyük başarılara imza atan Zidane, 2016-2018 ve 2019-2021 yılları arasında Real Madrid’i çalıştırdı.

Toplam 6 futbol sezon takımın başında olan futbol efsanesi bu süreçte 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.