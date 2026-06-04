Mourinho’dan Türkiye hamlesi: AİHM, Ankara’dan savunma istedi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kendisine verilen disiplin cezalarıyla ilgili konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı.

Portekizli çalıştırıcının yaptığı başvuruyu değerlendirmeye alan AİHM, Türkiye'den resmi olarak savunma talep etti.

2024 yılındaki Trabzonspor maçına dayanıyor

Mourinho'nun başvurusu, Kasım 2024'te oynanan Trabzonspor karşılaşmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen soyunma odasına giriş yasağı ve para cezalarına dayanıyor.

Deneyimli teknik adam, Türkiye'deki futbol yargı organlarının bağımsız hareket etmediğini savunurken, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürdü.

Mourinho ayrıca adil yargılanma hakkının da ihlal edildiğini iddia etti. AİHM süreci kapsamında Türkiye'nin mahkemeye görüş sunması için en fazla altı aylık süre bulunuyor.