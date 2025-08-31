Mourinho'suz Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ortasında arka direkte Nene’nin yaptığı dokunuşla Pereira’ya çarpan top ağlarla buluştu. 0-1
19. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Talisca’nın çizgi üzerindeki şutunu kaleci Gökhan Akkan, kornere çeldi.
31. dakikada sol kanattan Nene’nin sonrası penaltı noktasına doğru pasında En-Nesyri’nin şutunda top yandan dışarı çıktı.
35. dakikada Archie Brown’ın sol kanattan ortasında kale önünde En-Nesyri’nin şutunda top filelerle buluştu. 0-2
40. dakikada ceza sahası içerisinde Oğuz Aydın’ın içeriye çevirdiği topa Edson Alvarez'in şutunda direk dibinde En-Nesyri meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3
43. dakikada gelişen atakta ceza sahası yayı üzerine yönelen İrfan Can Kahveci’nin şutunda top az farkla üstten auta gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikadaki Fenerbahçe atağında Brown, Nene'nin pasıyla ceza sahası çizgisinin sol tarafında topla buluştu. Kalenin çaprazındaki Brown'ın uzak direğe doğru çektiği şutta meşin yuvarlak, az farkla dışarı gitti.
57. dakikada Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün, sol kanattan ceza sahasına girdi. Oğulcan'ın önünü boşaltıp çektiği şutta yakın direğe doğru giden top, yan ağlara çarptı.
64. dakikada Gençlerbirliği'nin golü geldi. Sağ taraftan kullanılan köşe atışına iyi yükselen Thalisson'un kafa vuruşu, kaleci Livakovic'ten döndü. Altıpastaki Goutas, önüne düşen topu diziyle ağlara gönderdi: 1-3.
Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.