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Moussa Sow Bursa'da

Yeşil-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı Senegalli oyuncu Bursa'ya geldi.

Moussa Sow Bursa'da
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Bursaspor'un ara transfer dönemi için prensipte anlaştığı Senegalli oyuncu Moussa Sow, Bursa'ya geldi.

Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün kente gelen Sow'un yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen Sow'un, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-Ahli'den 6 aylığına kiralanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Moussa Sow Bursaspor

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