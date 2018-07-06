Muslera'dan Türkiye'ye tam destek

06 Temmuz 2018

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Muslera, "Umarım EURO 2024 Türkiye'de gerçekleşir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin hayatında özel bir yeri olduğunu vurgulayarak, buradaki statların ve kentlerin güzelliğinin yanı sıra futbolseverlerin tutkusuna dikkati çeken Muslera, "Türkiye EURO 2024'e hazır. Burada çok güzel stadyumlar ve yaşama elverişli şehirler var. Her şehrin kendine özgü bir yanı var ve her biri Türkiye'yi daha güzel ve pozitif yapıyor. İnsanlar çok tutkulu ve samimi. Bence Türkiye çok büyük bir aday. Umarım EURO 2024 burada gerçekleşir." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye'de yaşamına devam etmek istediğinin altını çizen Uruguaylı kaleci, şunları kaydetti:

"Bebeğim burada doğdu. Bu yüzden Türkiye'den bir parça zaten her zaman kalbimde olacak. Türkiye'de yaşamak çok güzel. Futbolu bıraktıktan sonra bile olabildiğince uzun süre burada kalmak isterim."

Kaynak: AA