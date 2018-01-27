Ndiaye, Osmanlıspor maçının kadrosuna alınmadı

27 Ocak 2018

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, aldığı transfer teklifleri nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor ile oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi öncesi Ndiaye'nin yurt dışı kulüplerinden önemli teklifler aldığı belirtilerek, "Bir süredir kendisiyle ilgili teklifler nedeniyle kafasının karıştığı gözlenen Badou Ndiaye, bu durumda maça çıkmasının sağlıklı olmayacağını teknik direktörümüz Fatih Terim'e iletmesi üzerine teknik heyetimiz tarafından karşılaşmanın kadrosuna alınmadı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ndiaye'nin Osmanlıspor maçına bu şekilde çıkmasının risk olarak görüldüğü ve durumunun birkaç gün içerisinde netlik kazanmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA