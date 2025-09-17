Nelson Semedo, Fenerbahçe’deki ilk golünü attı
Fenerbahçe’nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Alanyaspor’a attı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken, 1 gol Nelson Semedo’dan geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan 2. maçta aldığı darbe nedeniyle kas yaralanması yaşayan Semedo, Akdeniz ekibine karşı oynanan karşılaşmayla birlikte takıma döndü. Mücadeleye 11’de başlayan Semedo, 72. dakikada takımının ilk golüne imza attı. Sol kanattan Levent Mercan’ın ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semedo’nun uzak direğe yerdenn sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.