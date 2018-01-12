Neto'dan şampiyonluk değerlendirmesi

12 Ocak 2018

Fenerbahçe'nin Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

Hiçbir takımın büyük puan farkıyla rahat bir şampiyonluk elde edemeyeceğini iddia eden savunmacı, "Kuşku yok ki lig yarışı son haftalara kadar devam edecek. Lig son haftaya kadar büyük bir rekabet içinde geçecek. Muhtemelen şampiyonluk yarışında 4-5 takım olacak ve Fenerbahçe de bunlardan biri olacak. Sahada kim olduğumuzu gösterip şampiyonluk için savaşmalıyız." dedi.

Sezona iyi başlamamalarına rağmen ilk yarının son bölümünü iyi geçirdiklerini vurgulayan Neto, "Takımda hem saha içinde hem saha dışında işler daha iyiye gidiyor. Daha fazla yardımlaşıyor ve birbirimize daha fazla saygı duyuyoruz. Herkes gerçekten çok iyi çalışıyor. Antalya'da eksiklerimizi giderip daha iyi olmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha iyi bir ekip haline geldiklerini kaydeden Portekizli oyuncu, şunları söyledi:

"Şimdi ekip oturdu. Daha iyi bir ekibimiz var. Herkes birbirini daha iyi tanıyor. Seviyemizi yukarı çekme fırsatı bulduk. Hep birlikte hareket ederek, elimizden geleni yapıp tüm fedakarlığımızla ikinci yarıda, ilk devrede kaybettiğimizden daha az puan kaybedip şampiyonluk için savaşacağız."

Antalya kampında yaşadığı sakatlığa değinen Neto, "Bir sakatlık geçirdim. Doktorumuzun söylediğine göre ciddi bir sakatlık olmadığı yönünde. İlk maça yetişebilecek miyim bilmiyorum. Umarım en kısa sürede bu tedavi süreci iyi bir şekilde sürer. Kas sakatlığı yaşamak benim için çok rastlanan bir durum değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA