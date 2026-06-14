New York Knicks 53 yıllık hasreti bitirdi, NBA'de tarihi duble yaptı
NBA Finalleri'nde San Antonio Spurs'u serinin beşinci maçında 94-90 mağlup eden New York Knicks, 53 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Bu sezon NBA Kupası'nı da kazanan Knicks, lig tarihinde aynı sezonda iki kupayı birden kazanan ilk takım olarak tarihe geçti.
NBA Finalleri'nin beşinci maçında New York Knicks, San Antonio Spurs'u 94-90 mağlup ederek seriyi kazandı ve 53 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.
Karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamayan Knicks, ilk çeyrekte yalnızca 13 sayı üretebildi. Ancak ikinci periyotta toparlanan New York ekibi, çift haneli farkı eriterek devre arasına 5 sayı geride girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı zaman zaman azaltmasına rağmen Spurs'un bir ara 15 sayılık üstünlük kurmasına engel olamayan Knicks, son bölüme 10 sayı geride başladı.
Final periyodunda savunma sertliğini artıran New York temsilcisi, rakibine uzun süre sayı şansı tanımadı. Baskı altında kalan Spurs, yakaladığı kolay fırsatları değerlendiremezken, maçın son bölümünü etkili oynayan Knicks geri dönüşü tamamladı.
Sahadan 94-90 galip ayrılan New York Knicks, seriyi kazanarak 53 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Bu sezon NBA Kupası'nı da müzesine götüren Knicks, NBA tarihinde aynı sezonda iki büyük kupayı birden kazanan ilk takım olma başarısını gösterdi.