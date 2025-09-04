Neymar’a milyar dolarlık miras! Hiç tanımadığı iş adamı servetini bıraktı

Brezilya basını, dünyaca ünlü futbolcu Neymar’a sürpriz bir miras kaldığını yazdı.

1 milyar dolarlık miras

Porto Alegre’de yaşayan 31 yaşındaki Brezilyalı bir iş adamı, hazırladığı vasiyetinde tüm mal varlığını Neymar’a bıraktı. İş adamının servetinin 6,1 milyar rand (yaklaşık 1 milyar dolar) olduğu belirtildi.

Telegraph’ın haberine göre, vasiyet 12 Haziran 2025’te resmi olarak hazırlandı. İş adamının Neymar’la herhangi bir kan bağı ya da profesyonel ilişkisi bulunmadığı, buna rağmen futbolcuya hayranlık duyduğu için böyle bir karar aldığı ifade edildi.

“Neymar’ı seviyorum”

Haberde, iş adamının vasiyetinde Neymar’a duyduğu sevgiyi şu sözlerle ifade ettiği aktarıldı:

“Neymar’ı seviyorum, kendimi onunla çok özdeşleştiriyorum.”

Ayrıca iş adamının, Neymar’ın babasıyla olan bağından etkilendiği de vasiyette yer aldı. Neymar’ın temsilcileri ise konuyla ilgili kendilerine herhangi bir resmi evrak ulaşmadığını açıkladı.