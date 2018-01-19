Novak'tan Trabzonspor'a 2,5 yıllık imza

19 Ocak 2018

Medical Park Stadı'nda gerçekleştirilen ve kulüp yönetim kurulu üyesi Okan Alemdaroğlu'nun yer aldığı törende, Filip Novak kendisini 2,5 yıllığına Trabzonspor'a renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Alemdaroğlu, törende yaptığı açıklamada, 2017-2018 sezonuna başlarken, geniş ve alternatifli kadroları olduğunu kaydederek, "Geçen günlerde bir arkadaşımızın ısrarla ayrılmak istemesi üzerine, sol bek mevkinde arayışa girdik. Novak ile yapılan görüşmelerde nihai sonuca ulaştık. Umarım Novak uzun yıllar bize hizmet eder." dedi.

Futbolcuya Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklanan rakamlar dışında bir imza parası veya farklı bir ödeme yapılmayacağını ifade eden Alemdaroğlu, transfer konusunda son ana kadar çalışacaklarını belirtti.

Çek futbolcu Filip Novak ise Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Uzun süren görüşmelerin ardından sonuca vardık. İki taraf için de çok hayırlı olacaktır diye umuyorum. Takımın önümüzdeki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmesi için elimden gelen yardımı yapmak istiyorum. Umarım hep birlikte Avrupa’da başarılar yakalarız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Türkiye'deki en iyi taraftara sahip olduğunu belirten Novak, şunları kaydetti:

"Sadece bir gündür buradayım. Şehir hakkında fikrim yok ama burada uzun yıllar oynayan Celustka çok yakın arkadaşım. Şehirle ve takımla alakalı ondan çok güzel şeyler duydum. Takımın Türkiye'deki en iyi taraftara sahip olduğunu duydum. Kariyerim boyunca stoper ve birçok pozisyonda daha oynadım ama benim ana mevkim sol bek. Kendimi de ofansif bir oyuncu olarak görüyorum. İçimde hücuma yönelik bir ruh var. Dolayısıyla benim için hiç zor olamayacak."

Trabzonspor'da 77 numaralı formayı giyecek olan Novak, "Trabzonspor'dan teklif geldiğinde bunu hem menajerlerimle hem de ailemle uzun süre düşündük. Bizim için çok iyi olacağına karar verdik. Trabzonspor hem kendi liginde hem de Avrupa'da sürekli yer alan ve yer almaya çalışan, hep yukarılara oynayan bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmalarının ardından Novak, Trabzonspor formasını giyerek, sahaya çıkıp, basın mensuplarına poz verdi.

Kaynak: AA