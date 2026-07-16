Okan Buruk: Icardi'ye layık bir veda hazırlamak isteriz

Okan Buruk, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen GSYİAD Talks'un konuğu oldu. Etkinliğe Okan Buruk'un yanı sıra Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) Başkanı Murat Sancaktar ve birçok 1905 GSYİAD üyesi katıldı.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin ayrılığından dolayı hüzünlendiklerini aktaran Okan Buruk, "Icardi, Galatasaray için bir ikondu. Galatasaray'ın başarısı için saha içinde ve dışında büyük hizmetler verdi. Son 4 sezondaki şampiyonluklarda performansı önemliydi. Bu tür ayrılıklar zor oluyor. Dries Mertens ve Fernando Muslera'da da bunu yaşadık. Baktığımızda hepimiz gelip geçiciyiz. Ben de buna dahilim. Aslolan Galatasaray. Burada bıraktığınız iz önemli. Icardi de önemli bir iz bıraktı. Herkesi kendine hayran etti. Çocukları Galatasaraylı yaptı. Kulübümüz, mayıs ayında Icardi'ye teklif yaptı. Yaklaşık 1-2 ay süre geçti ve antrenmanlara başladık. Dün kesin bir şekilde bu iş belli oldu. Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık şekilde bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, yeni transferleri Lesley Ugochukwu'yu uzun zamandır takip ettiklerini aktararak "Kendisi oyuncu izleme listemizde olan bir isimdi. Yabancı kuralı bizi zorlayacak. Bundan dolayı 23 yaş altı oyunculara yöneldik. Kontenjanımıza göre 23 yaş üstü yabancı da alabiliriz. Biz, planlayarak gidiyoruz. Daha fazla yabancı oyuncu alıp sonra başkalarını gönderebilirsiniz. Rakiplerimizde bu durum daha fazla. Ya da daha planlı şekilde genç yabancılara yönelebilirsiniz. Biz, böyle yapıyoruz. Ugochukwu, potansiyeli olan bir oyuncu. Topla dripling yapabiliyor. Savunma geçişlerinde de başarılı. İyi de bir karakter. Çok profesyonel ve çalışkan. Geleceğe dönük hayalleri var. Buna önem veriyoruz. Galatasaray'a yakışır bir karakter aldık." dedi.

"Futbolcuların birinci tercihi Türkiye olmayabiliyor"

Okan Buruk, üst düzey oyuncuları kadroya katmaya çalıştıkları için transfer süreçlerinin biraz uzadığını söyledi.

Transfer yapmanın çok kolay olmadığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Transfer yaparken kulüpleri ve oyuncuları ikna etmeniz gerekiyor. Elit oyuncular almaya çalışıyoruz. Bu da bir süreç istiyor. Türkiye'ye oyuncu getirmek kolay değil. Birçok genç oyuncu öncelikle İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya'da forma giymek istiyor. Biz burada 6 veya 7. seçenek oluyoruz. Oyuncular bu ligi bir kariyer düşüşü olarak görebiliyor. Biz, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Bu çok önemli. Avrupa maçlarında statta oluşturduğumuz atmosferle yukarılara gittik. Birebir konuştuğunuzda oyuncuyu daha iyi ikna edebiliyorsunuz ama yine de futbolcuların birinci tercihi Türkiye olmayabiliyor. Bazen de fazla para vererek oyuncuyu getirmek zorunda kalabiliyoruz. Bu durum da eleştiriliyor. Oyuncuları getirmek için daha fazla para vermek zorunda kalabiliyoruz."

Okan Buruk, transfer sürecinin devam ettiğini aktararak "Görüştüğümüz oyuncular var. Doldurmamız gereken mevkiler var. Icardi'nin gitmesiyle 23 yaş üstü yabancı oyuncu kontenjanında yer açıldı. Bence geçen sene iyi transferler yaptık. Burada zamanlama, doğru oyuncuya gitme önemli. Transfer yapamama gibi bir durum yok. Ben, oyuncu izleme ekibiyle toplantı yapıyorum. Görüştüğümüz oyuncular var. Dünya Kupası'nın bitmesi ve takımların antrenmanlara başlaması önemli. Büyük takımlardan oyuncu almak istiyorsanız kamplarını beklemeniz gerekiyor. Diğer takımlara göre daha oturmuş bir kadroya sahibiz. Geçen sene bunu doğru yapmıştık." diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4 sezonda şampiyon olmalarına değinen Buruk, "Burada bunu kazanan Galatasaray. Biz, sadece o dönemde takımın başında oluyoruz. Oyuncular da emek veriyor. Birlikte bu şampiyonluğu kazanıyoruz. Ekonomik olarak Galatasaray yüksek seviyelere çıktı. Yayın gelirleri bu kadar düşük olmasına rağmen bunu yaptı. Avrupa'daki gelirler önemli. Galatasaraylı taraftarlar, takımını hep sahiplendi. Bu paralar harcanıyorsa Galatasaray taraftarının büyük payı var. Başı dik gezen Galatasaraylılar var. Bunda şampiyonlukların payı büyük. Galatasaray'ın genlerinden gelen, maçı domine eden bir oyun ortaya koymaya çalıştık. Üst üste 4 sene şampiyonluk çok önemli. Hepsinin bir hikayesi var. Bu seneki en zoruydu. UEFA Şampiyonlar Ligi ile Trendyol Süper Lig'i birlikte götürmeye çalıştık. İnşallah daha çok Şampiyonlar Ligi maçı oynarız. Hedefimiz bu. Hem ligdeki yarışın içinde olmak istiyoruz hem de Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla oynamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, sarı-kırmızılı takımda tek dönemde en uzun süre teknik direktörlük yapan isim olduğu için çok mutlu olduğunu aktararak "Galatasaray'ın kapısından 11 yaşında girmiş biriyim. 18 yaşında A takıma çıktım. Uzun yıllar bu takımda oynadım. Bu yüzden benim için çok önemli bir olaydı. Kendi adıma seviniyorum. Artık üzerimde de çok büyük bir sorumluluk var. Her yerde insanların yüzünün gülmesi, onlardan pozitif bir şeyler almak büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğu geçtiğimiz 4 senede en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. Kötü günlerimiz, yanlışlarımız ve hatalarımız oldu. Genel olarak bence güzel işler yaptık. 'Bundan sonraki hedefiniz ne?' diye sürekli soruyorlar. Benim hedefim önce bir sene burada devam etmek. Sonra da bir sene daha devam etmek. Şampiyonluklara devam etmek istiyorum." dedi.

"Hiç doymamak gerekiyor"

Okan Buruk, 2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmayı her zamankinden daha fazla isteyeceklerini belirtti.

Futbolda başarıya doymamanın önemli olduğunu kaydeden Buruk, şunları söyledi:

"Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmak ve Süper Lig'de şampiyon olmak büyük bir mutluluktu. Hiç doymamak gerekiyor. Oyunculara da bunu göstermek gerekiyor. Camiamız da bunu bize hissettiriyor. Biraz bazen bu durum sert oluyor. Bu sene de şampiyon olmayı her zamankinden daha fazla istememiz lazım. Avrupa'da başarılı olmamız gerektiğini de oyunculara anlatmamız lazım. Taktiksel ve fiziksel olarak oyuncuları hazırlıyorsunuz. Zihinsel olarak da hazırlamalısınız. Oyuncularımızda bunu görüyorum. 4 senedir bu takımda olan oyuncularda bunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

Takımda kaptanlık için çok fazla aday oyuncu olduğunu dile getiren Buruk, "Lider oyuncular, kaptanlık yapmasalar da takıma liderlik yapmaya çalışır. Muslera'dan sonrası bizim için bu anlamda zordu. Muslera, soyunma odasında iyi bir kaptandı. Ona büyük bir saygı vardı. Icardi, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan kaptanlarımızdı. Muslera sonrası bu geçişi yapmak kolay değildi. Victor Osimhen'e bu anlamda bir sorumluluk vermek istiyoruz. Osimhen saha içinde liderlik gösteriyor, yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncuların, sezon başı antrenmanlarına geç katılmasına değinen 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Sezon başı antrenmanları, milli oyuncular olmayınca zor oluyor. Çünkü tam kadro değilsiniz. Bazen gideceği belli olan oyuncularla antrenman yapıyorsunuz. Altyapıdan oyuncular aldık. Oradan da iyi oyuncu çıkarıp oynatabilmek önemli oluyor. Türkiye'ye baktığınızda 19 yaş altı takımlarının mücadele ettiği lig bence yetersiz. Bu ligden sonra bir lig daha gerekiyor. Oynama dakikaları bizim için zor oluyor. Bazen kupa maçlarında onları oynatıyoruz." diye konuştu.

Okan Buruk, A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesine değinerek "Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Keşke erken dönmeselerdi. 24 yıl sonra katılmak tabii ki önemliydi. Başarısız olduk ama orada olmak da önemliydi. Oyuncularımıza ve teknik direktörümüze destek vermeye devam etmemiz lazım." dedi.