Okan Buruk maç sonu açıkladı: Torreira baygınlık geçirdi

Trendol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek, üst üste 7. galibiyetini elde etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadeleyi değerlendirdi.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Maç bittiği anda galibiyet sevincini, rekor kırma sevincini yaşayamadan içeri girdik. Halen de yaşamıyorum açıkçası.

Bugün bizim için en büyük sıkıntı hem bugünü hem de Salı gününü düşünmek oldu.

Maçın son 15-20 dakikası yaptıklarımız...Rakibimiz iyi bir geçiş takımı. Son bölümde son değişiklikler sonrası daha iyisini yapmamız gerekirdi. 2 maçı düşündük. Hem bugünü hem salı gününü.

Torreira devre arasında bir baygınlık geçirdi. Sıcağın bir etkisi var. Apar topar değiştirdik.