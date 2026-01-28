Okan Buruk: Manchester City'ye bir meydan okuma gerçekleştirebiliriz

Okan Buruk, Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya 8 sezon Manchester City forması giyen sarı-kırmızılı futbolcu İlkay Gündoğan da katıldı.

Lig etabının son maçına çıkacaklarını aktaran Buruk, "İki takımın da farklı hedefleri var. Bizim için ilk 16'nın içinde olma hedefi var. Bunun için kazanıp ilk 16'nın içine girmek için elimizden geleni yapacağız. Çok önemli bir takıma karşı oynuyoruz. Çok önemli bir teknik adama, kaliteli futbolculara sahipler. Çok güzel bir stat. Burada İlkay'ın da çok büyük emek verdiği, kazanma ve başarıya odaklı bir takımla oynayacağız. Son 8'e girmek için onlar açısından da önemli bir karşılaşma. Son 1 ayın rakibimiz için iyi geçmediğini biliyoruz ama son kazandıkları maç onlar için moral olacaktır. Belli bölgelerde eksikleri var.

Biz de kadro olarak toparlandık. Son maçta ufak tefek sakatlıklarımız oldu. Hastalığı ve ağrıları olan Yunus, bugün antrenmana çıkmadı. Barış'ı antrenmanın bir bölümünde kullandık. Torreira son maçta sakatlık geçirmişti. O da bugün bir bölümde yer aldı. Singo'yu ilk defa kadroya aldık. Toparlandık ve kadro genişliğine ulaştık. Bu maçları çok iyi oynayan bir kadroya sahibiz. Hedefimiz kazanabilmek." diye konuştu.

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başlayıp, sonraki 6 müsabakada sadece 4 gol yediklerinin hatırlatılması üzerine, "Frankfurt karşılaşması şanssız bir maçtı. Bireysel hatalarla 4 golü biz hazırladık. Oynadığımız maçlar arasında ilk yarılara baktığımızda Monaco ile kazanmaya çok yakın olduğumuz, üstün oynadığımız maçtı. Bazen bu tür maçlar olabiliyor. Oyun ve oyun kalitesi olarak son maçlar bir arada oynuyoruz, birlikte savunma yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oyuncularımızın maça odaklanması çok farklı oluyor. Burada her hata çok çabuk rakip tarafından değerlendirilebiliyor. Yarın da beraber savunma yapmalıyız. Katı savunma değil ama Galatasaray her zaman rakibe topu vermemeye çalışan bir takımdır. Bunu da yarın deneyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İyi bir takım olursak, beraber hareket edersek meydan okumayı yapabiliriz"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, takım olarak birlikte hareket etmeleri durumunda Manchester City'ye karşı bir meydan okuma gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Disiplinli oynayan takımların Manchester City'ye karşı pozisyon bulabildiğini dile getiren Buruk, "İyi bir takım olursak, beraber hareket edersek meydan okumayı yapabiliriz. Son 1 ayda beraber hareket eden, yapılan hataları iyi değerlendiren takımlar Manchester City karşısında başarılı oldu. Rakipler hataları doğru değerlendirdiğinde Manchester City'nin savunmada zorlandığını gördük. Topun bizde olduğu dönemler çok önemli. Doğru tercihleri yaparsak bir meydan okuma gerçekleştirebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Buruk, play-off turunda nasıl bir takımla karşılaşmak istediklerinin sorulması üzerine, "Bu seviyede takımlar arasında farkla görmüyorum. Her takımın artısı ve eksisi var ama form durumu ile sakatlıklar çok önemli. Rakip seçme durumumuz yok. Karşımıza kim çıkarsa çıksın en iyi şekilde mücadele edebilecek güçteyiz." dedi.

İlkay: "Benim için özel, duygusal bir maç"

Manchester City ile çok önemli başarılar yaşayan İlkay Gündoğan, kendi açısından özel ve duygusal bir maç olacağını söyledi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'yı yakından tanıdığını aktaran İlkay, "Benim için özel, duygusal ve biraz da tuhaf olacağını düşündüğüm bir maç. Eski takım arkadaşıma karşı oynayacağım. Beraber çok anı topladığımız, çok samimi olduğumuz bir teknik direktör var. Bu kadar sene ve başarıdan sonra bu statta oynamak benim için çok özel olacak. Dört gözle bekliyorum. Umarım iyi bir performans ve skorla İstanbul'a döneriz." diye konuştu.

Guardiola'nın büyük bir teknik direktör olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Pep ile alakalı çok şey söylemeye gerek yok. Herkes onun nasıl bir teknik adam olduğunu biliyor. Onu çok iyi tanıyorum, taktiklerini de biraz bilirim. Bireysel kalitesi çok yüksek olan bir futbol takımı var. Pep, her detayı çok önemser, her zaman oyunun kontrolünü ister. Bizi zor bir karşılaşma bekleyecek. Şampiyonlar Ligi seviyesinde her maç zordur. Manchester City'ye karşı bu statta kazanmak çok zor ama kendimize güveniyoruz. İyi de hazırlandık." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın yeri kalbimde bambaşka bir yerde"

İlkay, sarı-kırmızılı kulübün kalbinde farklı bir yerde olduğunu dile gererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'ın yeri kalbimde bambaşka bir yerde. Çocukluğumdan beri Galatasaray'ı takip ediyordum. Hatta hocam Okan Buruk'u hayranlıkla izliyordum. Galatasaray'a olan sevgim başbaşka. Burada oynadığım için çok gururluyum. Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City gibi bir takıma karşı oynamak gurur verici. Galatasaray'da seve seve futbol oynuyorum. İnşallah yarın çok güzel mücadele edeceğiz. Kulübümüz, taraftarımız ve camiamız için elimizden geleni yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuzun nereye kadar gideceğini bilmiyorum ama her maça kazanmak için çıkacağız."

"Ben hala Manchester City taraftarıyım"

İlkay Gündoğan, Premier Lig'deki şampiyonluk yarışında Manchester City'ye inandığını söyledi.

Kaptanlığını yaptığı "Maviler"i hala takip ettiğini aktaran İlkay, "Ben hala bu futbol kulübünün, takımın ve teknik direktörün bir taraftarıyım. Mümkün olduğunca çok maçlarını izlemeye çalışıyorum. Yani onlarla oynamıyor olsak bile, bu benim için hiçbir şeyi değiştirmez. Burada kalbime çok yakın insanlar hala var, bu yüzden onlara açıkçası en iyisinden başka bir şey dilemiyorum. Ayrıca Arsenal'i geçebileceklerine hala inanıyorum. Geçtiğimiz hafta sonu puan farkını kapatmayı başardılar ve hepimiz biliyoruz ki Manchester City takımı bir kez ivme yakaladığında, uzun bir yenilmezlik serisine girebilecek güçte. Onlara inanıyorum. Teknik ekibe, hocaya ve takıma inanıyorum ve daha önce de söylediğim gibi, onlar için en iyisini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İlkay Gündoğan, eski takım arkadaşı Erling Haaland ile ilgili soruyu, "Onu asla küçümsememek lazım. Onun dünyanın en iyi santrforlarından biri olmasının altında yatan bir sebep var. O bir gol makinesi. Gol atmak için her türlü yeteneğe sahip. Bir sezonda istediği kadar gol atabilir. Onu 90 dakika boyunca kontrol etmek neredeyse imkansız. Bizim için yarın takım olarak savunmamız ve onun şans bulacağı pozisyonlara girmesini engellememiz gerek." şeklinde cevapladı.