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Olaylı derbi soruşturmasında 15 kişi daha gözaltına alındı

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki olaylı derbiyle ilgili yürütülen soruşturmada 15 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 23'e yükseldi.

Olaylı derbi soruşturmasında 15 kişi daha gözaltına alındı
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki olaylı derbiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında 15 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Son gözaltılarla birlikte sayı 23'e yükseldi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.

Son dakika beşiktaş fenerbahçe ZTK derbi

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