Olaylı derbi soruşturmasında 18 şüpheli serbest
Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, 18 şüphelinin adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Soruşturmayı yürüten Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu savcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen 18 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, 18 şüphelinin adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişi daha bu sabah Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilmiş, savcılık sorgularının ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken, 18 şüpheli ise adli kontrol istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.
Öte yandan, dün adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D'nin de bulunduğu 3'ü "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmış, 5'i savcılık ifadelerinin ardından, 17'si de adli kontrol tedbirleri kapsamında hakimlikten serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında şu ana kadar 3 kişi tutuklanırken, 35 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kalmış oldu.
Kaynak: AA