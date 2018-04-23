Olaylı derbide 8 gözaltı daha
Olaylı Fenerbahçe- Beşiktaş derbisiyle ilgili yapılan soruşturmada 8 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltına alınan kişi sayısı 31'e yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki olaylı derbiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında 8 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Son gözaltılarla birlikte sayı 31'e yükseldi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.