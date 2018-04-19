Olaylı kupa derbisinin ardından gözler TFF'de

19 Nisan 2018

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında yaşanan olaylar sonunda önce siyah-beyazlı futbolcular ardından da karşılaşmanın hakemleri soyunma odasına gitti.

Olaylardan yaklaşık yarım saat sonra maçın hakemler tarafından tatil edildiği açıklandı.

Maç hakkındaki nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı

Ülker Stadı'ndaki maç 0-0 devam ederken, 57. dakikada Beşiktaş yedek kulübesiyle Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktı. Beşiktaşlı Tolga Zengin'le taraftarlar arasında çıkan hararetli tartışma sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına bir cisim isabet etti.

Yaşanan olayların ardından soyunma odasına giden ve başına dikiş atılan Güneş, hastaneye kaldırıldı.

Kulübenin önünde başına yabancı madde gelen Güneş'in soyunma odası girişinde bir kez daha yerde kaldığı bildirildi.

Başına 5 dikiş atılan Güneş'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Güneş'in sağlık durumu

Fulya Acıbadem Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Yunus Aydın, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ziraat Türkiye Kupası maçında çıkan olaylarda yaralanarak başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş'in durumunun iyi olduğunu söyledi.

Aydın, başına isabet eden cisimden dolayı Ülker Stadı'nda başına 5 dikiş atılan ve ardından Fulya Acıbadem Hastanesi'ne getirilen Şenol Güneş'in sağlık durumu hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Şenol Güneş'in başında önemli bir hasar olmadığını belirten Aydın, "Hocanın başını müdahaleyle dikmişler. Sadece bir sarsıntı geçirmiş. Gözlem altında tutacağız. Yarın büyük ihtimalle göndeririz. Şu anda bir hayati tehlikesi söz konusu değil. İki kere düşme var. Kafasına gelen cisim var. Sarper Bey yaraya dikiş atmış. Basit bir kafa travması kabul ediyoruz. Şenol Güneş eskiden beri hastam ve dostumdur. Durumunu takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Geceyi hastanede geçiren tecrübeli teknik adam, tedavisinin ardından sabah erken saatte hastaneden taburcu edildi.

Diğer yandan soyunma odası koridorlarında da büyük kargaşa yaşandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında yaşanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleşen Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakası esnasında çıkan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılıp stadyum kamera kayıtları incelenmek suretiyle tribünden fırlattığı cisimle Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alınmıştır." denildi.

Açıklamada, müsabaka esnasında suç işleyen tüm kişilerin tespitine yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.

Yabancı maddeler ilk yarıyı da durdurdu

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçeli taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle de maç yaklaşık 5 dakika durdu.

İlk yarının son bölümünde Beşiktaşlı Ricardo Quaresma korner atışı kullanırken sahaya yabancı maddeler atıldı. Bunun üzerine hakem Mete Kalkavan önce dördüncü hakemin yanına geldi. Yabancı maddelerin atılmaya devam etmesiyle orta sahaya gelen Kalkavan, yardımcılarını da yanına çağırdı.

Yabancı maddelerin atıldığı tribüne giden Fenerbahçeli futbolcular, taraftarı sakinleştirmeye çalıştı. Hakem Kalkavan, yaklaşık 5 dakika sonra müsabakayı yeniden başlattı.

Şenol Güneş'in kafasına isabet eden yabancı maddenin hemen öncesinde de Querasma, atılan yabancı cisimler nedeniyle köşe vuruşunu kullanamadı.

Bu sezon 9. kırmızı kart

Bu sezon Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbilerde hakemlerin cebinden 9 kez kırmızı kart çıktı.

İki takım arasında özellikle bu sezon oynanan derbilerdeki gerginlik bu maça da taşındı. Karşılaşmanın 30. dakikasında Beşikaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe, Josef de Souza'ya yaptığı sert müdahale sonucu hakem Mete Kalkavan'dan kırmızı kart gördü.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide 5 kırmızı kart, kupanın ilk maçında Vodafone Park'ta ise 3 kırmızı kartla 8 oyuncu ihraç edilmişti. Bu maçta da çıkan kırmızı kartla bu sayı 9 oldu.

Bu 9 kırmızı kartın 5'i Beşiktaşlı, 4'ü ise Fenerbahçeli futbolculara çıktı.

Pepe ilk kez kızardı

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Pepe, derbinin 30. dakikasında De Souza'ya yaptığı hareketin ardından hakem Mete Kalkavan tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Türkiye kariyerindeki ilk kırmızı kartını gören Portekizli oyuncu, son kırmızı kartını 2011-2012 sezonunda Real Madrid forması giyerken görmüştü.

Öte yandan kırmızı kartın ardından Fenerbahçeli futbolcu Jose Fernandao ile Beşiktaş yedek kulübesi arasında gerginlik yaşandı. Tartışmayı araya girenler engelledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Bu bir güvenlik zafiyeti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, çıkan olaylar sebebiyle tatil edilen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde güvenlik zafiyeti olduğunu ve Türk futbolu açısından üzücü bir gün yaşandığını söyledi.

Orman, Şenol Güneş'i ziyaretinin ardından Fulya Acıbadem Hastanesi'nin önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan derbilerin her zaman gergin geçtiğini belirten Orman, "Türk futbolu açısından üzücü bir bugün. İstenmeyen şeyler yaşandı. Bunun benzeri bizim stadımızda da oynandı. Kırmızı kartlar oldu ama hiç böyle olaylar meydana gelmedi. Bu bir güvenlik zaafiyeti. Bundan kim sorumluysa onlar çaresine bakacaklar." ifadelerini kullandı.

Ülker Stadı'na misafir takım olarak gittiklerini hatırlatan Fikret Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Milli Takımı'nı dünya üçüncüsü yapmış hocanın böyle bir durumda kalması üzücü. Oyuncularımız hakeme sorduktan sonra içeriye girdi. Ardından bir sürü olay oluyor. Özel güvenlik görevlileri bizim personelimize saldırıyor. Yaşananlara üzülüyoruz. Ligde de çok güzel bir yarış var. Bu yarışın zevkini çıkartacağımıza böyle şeylerle kamuoyu futboldan soğutulmaya başlanıyor. Mesele, sahaya düzgün taraftarları çekebilmek. Beşiktaş Kulübünün bunu yaptığına inanıyorum. En problemli kulüplerden biriydik. Ama şu anda stadımızda böyle şeyler olmuyor."

Tribünden atılan yabancı madde sonucunda başına 5 dikiş atılan ve hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Orman, "Teknik direktörümüzün başına koltuk atılmış. Görüntüleri de gördüm. Kafası yarılmış. O dakikadan sonra maçın normal bir psikolojiyle oynanması mümkün değil. Hocanın durumu iyi. Oyunculuk zamanında beyin travması geçirdiği için korktuk. MR sonuçları da iyi çıktı. Morali çok bozuk. Bu gece hastanede kalacak. Ailesi de burada." diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübünden kimsenin kendilerini aramadığını ifade eden Orman, şunları kaydetti:

"Hukuken ne olacağını bilmiyorum. Talimatların gereği ne ise o yapılacaktır. Kimseyi yönlendirmek istemem. Ne olursa olsun yorum yapmayayım. Kararı federasyon verecek. TFF Başkanı Yıldırım Demirören de geçmiş olsun dileklerini iletti. Hepimiz için üzüntülü bir gün. Ülkenin dışarı verdiği imajın bu olmaması lazım."

Kavga ortamı oluşturmak istemediğini aktaran Fikret Orman, "Bu benim değil kamuoyunun yorum yapacağı bir konu. İyi bir şekilde kulübü temsil etmeye çalışıyoruz. Bu camialar yüz yıllardır bu maçları oynuyor. Kan savaşı falan da yok. Afrin'e de gitmiyoruz. Kimse kavgaya da gelmiyor. Futbol oynanıyor. Kazanan da kaybeden de olacak ama neticede dostluklar devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Trabzonspor Kulübünden kınama

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde yaşanan olaylar ülke futbolunun içine düştüğü derin girdabın acıklı bir ifadesidir. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına isabet eden cisim, ülke futboluna vurulmuş ağır bir darbedir! Trabzonsporumuzun efsanesi; ismi Türk futboluna mal olmuş bu değerli futbol insanına yapılan saldırı karşısında hicap; ve dahası büyük bir öfke duyuyoruz! Unutulmasın ki bu gece yaşanan olay; şiddet, kaos ve eyyamcılıkla malul Türk futbolunun minyatür bir resmidir."

Verilebilecek muhtemel kararlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 57. dakikada yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen derbiyle ilgili kararı, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesine göre alacak.

TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi şu kararları içeriyor:

- Müsabakanın hakemi, kulübün futbolcusu, yöneticisi, teknik adamları ile diğer kişilerin ayrı ayrı veya birlikte hakeme veya rakip takım futbolcu ve mensuplarına fiili eylemde bulunmaları, kavgaya veya saha olaylarına sebebiyet vermeleri ve bu eylemleri dolayısıyla müsabakanın oynanamaması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması; seyircilerin, stadyum düzen veya disiplini ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasına veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde ihlal etmeleri sonucunda müsabakanın oynanması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması hallerinde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder.

- Ayrıca müsabaka hakemi, kulüp yöneticilerinin kendilerine yeşil zemin içinde veya dışında sportmenliğe aykırı harekette, kişilik haklarına saldırıda, hakarette, tehditte bulunmaları, tükürmeleri veya benzeri eylemlerde bulunmaları halinde müsabakayı tatil ettiğini ilan edebilir.

- Bu hallerde TFF Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir. Ayrıca disiplin kurulları eylemlerin ağırlığına göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verebilirler.

- Müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, TFF Yönetim Kurulu, hükmen mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar verir. Bu durumda disiplin kurulu, eylemin ağırlığına göre ilgili takımın ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihracına karar verebilir. Play-off sisteminde oynanan müsabakalarda ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihraç kararı verilemez.

- TFF Yönetim Kurulu, 1. ve 2. fıkralarda öngörülen tüm durumlarla ilgili olarak karar verirken, müsabakanın hakemlerinin, gözlemcilerinin, temsilcilerinin, Merkez Hakem Kurulu ve Temsilciler Kurulu üyelerinin, disiplin müfettişlerinin ve ilgililerin raporlarını ve her türlü delili göz önünde bulundurur.

- TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararını uygun görmediği takdirde, müsabakanın başka bir günde yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilir.

- Disiplin Kurulunun bu madde kapsamında puan tenzili veya ihraç cezası vermiş olması saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı uyarınca saha kapatma ve seyircisiz oynama cezası başta olmak üzere, diğer cezaların da verilmesine engel teşkil etmez.

Kaynak: AA