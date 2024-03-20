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Olaylı maçta gözaltına alınan 12 kişi adliyede

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarda gözaltına alınanlardan tamamı adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe, 17 Mart'ta Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek lider takibini sürdürmüştü. 

Bazı Trabzonsporlu taraftarlar ise sarı lacivertli takımın maç sevinci sırasında sahaya girerek futbolculara saldırmıştı. Fenerbahçe kafilesi, stattan saatler sonra ayrılabilmişti. 

Çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüphelinin tamamının polisteki işlemleri tamamlandı. Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç.'nin'de bulunduğu zanlılar sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne götürüldü.