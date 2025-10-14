Anadolu Efes, Avrupa'da son iki maçından mağlubiyetler ayrıldı. Temsilcimiz bu akşam Yunanistan ekibi Olimpiakos'a konuk oluyor. Temsilcimiz moral bulmak açısından bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılma istiyor. Mücadele için geri sayım sürerken "Olimpiakos Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt aranıyor.

Olimpiakos Anadolu Efes maçı ne zaman?

Olimpiakos Anadolu Efes maçı bu akşam 21.15'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı ve şifreli yayınlanacak.

İki takım arasında Avrupa Ligi'ndeki 52. maç

Anadolu Efes, Olympiakos ile Avrupa Ligi'nde 52. kez karşı karşıya gelecek.

Ekim 2001'den itibaren iki takım arasında oynanan 51 maçta lacivert-beyazlılar 26, Yunanistan ekibi ise 25 kez galip geldi.

Taraflar arasındaki son maçta kazanan takım, 92-89'luk skorla Olympiakos oldu.

Avrupa'da 879. randevu

Anadolu Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarında 879. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 878 karşılaşmada 495 galibiyet, 383 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu Avrupa Ligi'nde ise 631. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 630 maçın 338'ini kazandı, 292'sinden mağlubiyetle ayrıldı.