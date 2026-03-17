EuroLeague'de çift maç haftası... Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 14. haftada oynayamadığı mücadeleyi bu hafta gerçekleştiriyor. Sarı Lacivertli ekibimiz Yunanistan temsilcisi Yunanistan'a konuk oluyor. Kızılyıldız'a geçen hafta mağlup olan Sarı Kanarya bu maçtan galibiyetle ayılmak istiyor. Lideri izlemek isteyen basketbolseverler "Olimpiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Olimpiakos Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 22.15'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Müsabakayı Carlos Peruga (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya) ve Hugues Thepenier (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

Tedavileri devam eden Nicolo Melli ve Devon Hall ile maçın oynanması gereken tarihte kadroda bulunmayan Nando De Colo ve Chris Silva, Olympiacos karşısında forma giyemeyecek.