Orkan Çınar Atiker Konyaspor'la imzaladı

20 Ocak 2018

Süper Lig'de mücadele eden Atiker Konyaspor, ara transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Kardemir Karabükspor'da forma giyen Yatabare'yi renklerine bağlayan yeşil-beyazlı ekip, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan kanat oyuncusu Orkan Çınar'ı, sezon sonuna kadar kiradı.

Orkan için Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda bugün düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Fatih Yılmaz, "Bugün kulübümüz önemli bir transferi gerçekleştirmiş oldu. Ligin ikinci yarısında çok değerli, yetenekli bir oyuncu olan Orkan kardeşimizi kulübümüze katmış bulunuyoruz. Kendisinin kulübümüze önemli katkılarının olacağına inanıyoruz. Atiker Konyaspor olarak Orkan’ı aramızda görmekten dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. Bu arada transferin gerçekleşmesinde kolaylık sağlayan Beşiktaş Kulübü’ne de teşekkür ediyorum. Bu hakikaten önemli bir transferdi. Sayın hocamız da bu transferi çok istedi. Kendisinin yeteneği de belli, kumaşı da belli bu yüzden Orkan’ı aramızda görmekten dolayı mutluyuz. İnşallah ikinci yarıda takımımızın önemli taşlarından bir tanesi olacaktır. Kendisine hoş geldin diyor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

İmza töreninin ardından konuşan Orkan Çınar ise, “Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Bana karşı duyduğu güveni hissediyorum. Hocamızla da konuştum onun da güvenini tam aldığım için çok mutluyum. Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam. Burada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Konyaspor’da olduğum için mutluyum. Umarım bu altı ay çok güzel geçer her iki taraf için de. Elimden geleni yapacağım ve katkıda bulunacağımdan eminim o yüzden sabırsızlıkla ilk maçı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Orkan'ın yeşil-beyazlı ekipte 17 numaralı formayı giyeceği açıklandı.