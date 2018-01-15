Orman: 'Come to Beşiktaş' ile 1.2 milyar kişiye ulaştık

15 Ocak 2018

Beşiktaş Kulübü, sezon başında oluşturduğu "Come to Beşiktaş" sloganının yeni iletişim kampanyasını tanıttı.

Vodafone Park'ta düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan kulüp başkanı Fikret Orman, "Come to Beşiktaş"ı tüm dünyaya yaymak istediklerini belirterek, "Come to Beşiktaş' taraftarın bulduğu bir slogandı, bunu önemli bir proje haline getirdik ve tüm dünyada yaymaya başladık. 1,2 milyar kişiye ulaştık." diye konuştu.

Pepe, Lens, Negredo, Medel, Vida transferlerinde başlattıkları kampanyayı diğer kulüplerin de benimsediğini aktaran Orman, "Transfer videolarımızla da önemli ses getirdiğimizi düşünüyorum. Bu kampanyayı başka bir seviyeye taşımayı düşündük. Beşiktaş bunu tanıtabilmek için finansman harcayacaktır. Dünyanın konuşacağı bir hale getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Come to Beşiktaş"ı ikonik bir marka haline getirmek istediklerini dile getiren Orman, "Bu kampanya ile din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese kollarımızı açtığımızı göstermeye çalıştık. Bunu da Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözünün ışık tutacağını düşündük. 'Gel gel ne olursan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir, bin kere tövbeni bozsan yine gel' diyerek hazırladık kampanyayı. Kollarımız herkese açık." şeklinde konuştu.

Orman'ın konuşmasının ardından Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait sözün İngilizce ifadelerle yer aldığı reklam filmi yayınlandı. Reklam filminde Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yanı sıra Hutchinson, Pepe ve Quaresma da yer aldı.

Kampanyaya önemli bir bütçe ayırdıklarını vurgulayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Şampiyonlar Ligi maçları ve sosyal medyada yayınlamak için büyük bir bütçe ayırdık bu kampanyaya. Türkiye'nin bayrağını taşıyan bu film, ülkemiz için de önemli bir tanıtım olacaktır. Bütün iletişim ekibini tebrik ediyorum. Türkiye’de ayrı bir vizyon açma gayreti içindeyiz. Kişisel çatışmalardan daha fazla, dünya sporuna ve ülkemize hizmet edecek bir çizgide olmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"2020'ye geldiğimizde hedefimiz 100 milyon Beşiktaş taraftarı"

Sezon başında Çin pazarına açıldıklarını belirten Fikret Orman, "Hedefimiz 100 milyon taraftar kitlesine ulaşmak. Global kulüplerle aramızda büyük bütçe farkları oluştu. 160-200 milyon avro bonservis bedelleri ödenir hale geldi. Bizim kulüplerimizi borç batağına sokmadan bütçe olarak büyümemiz gerekir. Global bir oyuncu olmadığınız zaman büyük kulüplerle aradaki fark çok açılıyor. 2020'ye geldiğimizde hedefimiz 100 milyon Beşiktaş taraftarı." ifadelerini kullandı.

Orman, devletten herhangi bir talepleri olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine, "Devletten bir beklentimiz de talebimiz de olmadı. Türk bayrağını taşıyan tek kulüp olduğumuz için bunu da iyi temsil etmek gerekiyor. Tahmin ediyorum 1 milyonun üzerinde para harcayacağız. Marka değerini ne kadar yükseltebilirsek o kadar büyük etki yapacağını ve hemen hemen bütün dünyaya yayılacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, bir basın mensubunun "Ne olursan ol gel' diyorsunuz ama 'bonservissiz gel' diyorsunuz." yorumuna, "Kalpten gel, bedelle gelme' diyoruz. Bu da bir çeşit çağırmadır." diyerek esprili bir cevap verdi.

Fikret Orman, kulüp olarak reklamın yanı sıra başka dillerde yapılan dergi ve sosyal medya hesaplarıyla tüm ülkelerde yayılacaklarını anlatarak, "Azerbaycan, Irak, Abu Dabi, Mısır, Cezayir ve Dubai gibi yerler başta olmak üzere tüm dünyaya yayacağız bunu." dedi. Orman ayrıca Beşiktaş Sompo Japan'ın da gelecek sezon kampını Çin'de yapabileceğini bildirdi.

"İran ve Azerbaycan'a gitmek istiyoruz"

Orman, İran ve Azerbaycan'dan Beşiktaş'a talep olduğu yönündeki bir soru üzerine şunları söyledi:

"İran ve Azerbaycan'a gitmek istiyoruz. Milli takım araları o dönemlerde boş oluyor ama o takımların oyuncuları da milli takımda bulunuyor. Bazen politik durumlar da bunu etkiliyor. Azerbaycan önemsediğimiz bir pazar. Şubat ayı başında ekibim Azerbaycan'a gidecek. Akatlar'daki 1903 gibi, taraftarların bir arada olacağı mağaza-kafe açmayı planlıyoruz. Bunu tüm dünyaya yaymaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı reklam ve satışta kullanmaya çalışıyoruz ama onları yormamaya gayret ediyoruz. Azerbaycan'a takımı götüremesek bile belki hocamız ve birkaç oyuncumuzla orada bulunabiliriz."

İlk hedef Bayern Münih

Orman, önlerindeki ilk hedeflerinin Bayern Münih'i UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elemek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her şey hemen olsun istiyoruz. Bu işler hemen olacak işler değil. 6 sene önceye göre ne noktada olduğumuz ortada. Şampiyonlar Ligi’nde büyük bütçeli takımlar, büyük paralar harcıyorlar. Bizim de doğru stratejiler ve istikrar yakalamamız gerekiyor. İlk hedefimiz Bayern Münih’i elemek."

Fikret Orman, gündüz maçları ile ilgili talepleri olduğunu vurgulayarak, "Kışın ortasında saat 20.30’da Osmanlıspor’la kupa maçı oynayacağız. Buranın ne kadar soğuk olduğunu biliyoruz. Federasyona 'bu maçı gündüze alalım' diye başvurduk ama olmadı. Bu maçta oyuncularımızı oynatmak istiyoruz, herkes izlesin istiyoruz ama riske giremiyoruz. Samsun'da bir Süper Kupa maçı oynadık ama maçtan çok herkesin aklında kavgalar, bıçaklar, sahaya girenler kaldı. O zaman da söyledim keşke bu maçı Bakü'de, Endonezya'da oynasaydık. Premier Lig'de bizim çektiğimiz gibi videolar çekiyorlar. Biz de bütün takımlardaki oyuncularla bunu yaparak ülke tanıtımını yükseltmeliyiz." diye konuştu.

Fikret Orman projelerinin doğaçlama olmadığını ve uzun süredir planladıklarını belirterek, "Filmde Cenk Tosun var. Önceden çekilmiş bir film. Transfer olsa bile, ailemizin parçasıdır. Everton’da bizi temsil etmeye gitti ama belki kariyerinin bir noktasında ailesine dönmek isteyebilir. Bu nedenle Cenk’in görüntülerinin kaldırılmasını istemedim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA