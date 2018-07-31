"Ortak hedeflerimiz için 7'den 70'e kenetlenmeliyiz"

31 Temmuz 2018

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe dergisinin ağustos sayısındaki başyazısında, kulübün içinde bulunduğu finansal durumun kendilerini asla yıldırmayacağını belirtti.

Fenerbahçe camiasının zorlukları birlikte aşacağını vurgulayan Koç, "Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan her değeri yeniden hatırlamak ve yaşamak için, gecemizi gündüzümüze katarak 7'den 70'e ortak hedeflerimiz için kenetlenmeliyiz. Yeniden umutları, başarıları, birliğimizin gücünü yaşamak en büyük temennimiz. Fenerbahçe camiasının potansiyeline olan inancımız, sahip olduğumuz eşsiz aidiyet duygusu, taraftarımıza duyduğumuz sonsuz güven ve hiç elden bırakmayacağımız aile olma bilinci ile omuz omuza vererek tüm badireleri geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarlara layık olabilmek adına özveriyle çalıştıklarını aktaran Ali Koç, şöyle devam etti:

"Yönetim kurulu kefaleti ile acil ihtiyaçlarımızı karşılamak için, geri ödemesine bir yıl sonra başlayacağımız 5 yıl vadeli düşük faizli, 50 milyon dolar tutarında bir kredi kaynağını kulübün kullanımına hazır hale getirerek ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmaya başladık. Bunlara ilaveten, mevcut yüksek faizli borçlarımızın 50 milyon dolar tutarındaki kısmını yeniden yapılandırmak amacıyla, düşük faizli yeni bir kredi kaynağını da kullanıma hazır hale getirdik. Ayrıca mali anlamda kulübümüzün içerisinde bulunduğu, ancak ve ancak elbirliği ile atlatabileceğimiz zorluklar için imkanı olan Fenerbahçeli iş insanlarının desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız bulunmaktadır. Hayatınızın herhangi bir döneminde Fenerbahçe'ye katkı yapmayı düşündüyseniz, büyük bir samimiyetle bilmenizi isterim ki tam zamanı bugündür."

Ali Koç, kulübe kazandırılan yeni sporculara da başarılar dileyerek, "Futbolda sezonun başlamasına da çok az süre kala parolamızın şampiyonluk olacağı bu dönem, bizim için ayrıca çok önemli bir yere sahip olacak. Önceki yıllarda Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren ve İlhan Cavcav gibi futbolun unutulmaz isimleri anısına oynanan ligimizin bu sezonki ismi unutulmaz efsanemiz Lefter Küçükandonyadis. Umut ediyorum ki Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun sonunda, hep birlikte, omuz omuza, 1924 yılından beri TFF'nin düzenlediği ulusal şampiyonalardaki 29. ulusal şampiyonluğumuza ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Futbolda şike kumpası" davasına da değinen Ali Koç, "Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde sona eren, sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar verilen Şike Kumpası Davası'nın 6. duruşma haftasında, mahkemede, kulüp avukatlarının yanı sıra başkan vekilimiz Semih Özsoy ve yönetim kurulu üyemiz Fethi Pekin de yer aldı. Fenerbahçe'ye karşı kurulan kumpasın sorumluları hesap verene ve uğradığımız zararlar tazmin edilene kadar da bu davanın yılmaz takipçisi olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA