Osimhen bu akşam oynayacak mı, var mı? Osimhen Fenerbahçe maçında kadroda mı?

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray rekabeti yaşanacak. Futbol tutkunları bu karşılaşmayı sabırsızlıkla beklerken, takımların başlangıç kadroları gündemi meşgul ediyor. Özellikle Galatasaraylılar, golcü oyuncu Osimhen hakkındaki son gelişmeleri araştırıyor ve "Victor Osimhen bu akşam oynayacak mı" sorusunu yöneltiyor.

Osimhen bu akşam oynayacak mı?

Victor Osimhen'in derbi maçında forma giymesi bekleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu maçta yıldız futbolcuya görev vermesi bekleniyor.



Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanda yer aldı.