Osimhen bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak mı? Victor Osimhen kadroda var mı?
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam temsilcimiz Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıklar can sıkarken Victor Osimhen'in son durumu merak ediliyor. Milli maçta sakatlanan Nijeryalı yıldızın bu maçta oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. İşte detaylar...
Victor Osimhen, Dünya Kupası Elemeleri Nijerya - Demokratik Kongo maçında sakatlanarak mücadeleyi yarıda bırakmıştı. Galatasaray, bu akşam kritik bir mücadeleye çıkacak ve Osimhen'in bu maçta kadroda yer alıp almayacağı büyük merak konusu... Taraftar sıkça "Osimhen oynayacak mı" diye soruyor.
Victor Osimhen, Yunus Akgün, Mario Lemina, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıkları nedeniyle dünkü antrenmanda yer almadı. Bu futbolcular Union Saint-Gilloise maçında yer almayacak.