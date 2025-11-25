Osimhen bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak mı? Victor Osimhen kadroda var mı?

Victor Osimhen, Dünya Kupası Elemeleri Nijerya - Demokratik Kongo maçında sakatlanarak mücadeleyi yarıda bırakmıştı. Galatasaray, bu akşam kritik bir mücadeleye çıkacak ve Osimhen'in bu maçta kadroda yer alıp almayacağı büyük merak konusu... Taraftar sıkça "Osimhen oynayacak mı" diye soruyor.

Victor Osimhen kadroda var mı?

Victor Osimhen, Yunus Akgün, Mario Lemina, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıkları nedeniyle dünkü antrenmanda yer almadı. Bu futbolcular Union Saint-Gilloise maçında yer almayacak.