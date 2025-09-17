Osimhen döndü mü? Galatasaray'ın Frankfurt maçı kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde yarın Eintracht Frankfurt ile oynayacağı ilk hafta maçı için Almanya’ya gitti. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda tedavisi süren yıldız golcü Victor Osimhen yer almadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kafile İstanbul’dan Almanya’ya hareket ederken, kadroda dikkat çeken bir eksik göze çarptı.
Victor Osimhen Frankfurt maçında oynayacak mı?
Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen’in Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Yıldız oyuncu son antrenmanda da yer almadı ve kafileye dahil edilmedi.
Galatasaray’ın kamp kadrosu
Teknik Direktör Okan Buruk’un belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina.
Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı yarın saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, Almanya’da Deutsche Bank Park’ta oynanacak.