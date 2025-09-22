Osimhen oynayacak mı? Bu akşam Victor Osimhen ilk 11'de var mı? Son durumu nedir?
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen son iki maçta forma giyemezken bu akşam Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Taraftar yıldız futbolcuyu bir an evvel sahada görmek isterken bugün sıkça "Osimhen oynayacak mı" sorusu geliyor.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Galibiyet serisine devam etmek isteyen sarı-kırmızılı kulüpte Victor Osimhen'in son durumu merak ediliyor. Taraftar Nijeryalı yıldızı ilk 11'de görmek isterken "Osimhen oynayacak mı" sorusu gündem olmuş durumda...
Osimhen oynayacak mı?
Viktor Osimhen'in Konyaspor maçında ilk 11'de yer alması zor görünüyor. Henüz tam iyileşme sağlayamayan yıldız futbolcunun oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verilecek. Osimhen'in sonradan oyuna girmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.
Osimhen son durumu nedir?
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, idmanın bir bölümünde takımla çalışırken sonrasında bireysel çalışmalarını sürdürdü.