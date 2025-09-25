Osimhen oynayacak mı? Victor Osimhen Alanyaspor maçında ilk 11'de olacak mı?

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında görev alamadı. Aslan, 25 Eylül Cuma akşamı Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak. Taraftar Nijeryalı yıldızı sahada görmek isterken "Osimhen oynayacak mı" sorusu sıklaşmış durumda...

Osimhen oynayacak mı?

Victor Osimhen son antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı. Okan Buruk'un yıldız futbolcuyu kadroya alacağı öğrenilirken Osimhen'in sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.