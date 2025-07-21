Victor Osimhen transferinde Galatasaray beklenen mutlu sona ulaştı. Uzun süredir süren görüşmeler sonunda sarı-kırmızılı kulüp, Napoli ile tüm detaylarda anlaşmaya vardı.

Transferin detaylarını gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, X hesabı üzerinden duyurdu.

Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti netleşti

Anlaşmaya göre Galatasaray, Nijeryalı golcü için 80 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 2 yıl boyunca İtalyan kulüplerine satış yasağı ve olası bir transfer durumunda yüzde 10'luk satış payı maddeleri de yer alacak.

Osimhen'in performansı

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray formasını giyen Osimhen, gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kurmuştu. 41 resmi maçta 37 gol ve 8 asist ile oynayan yıldız oyuncu, hem yönetimi hem teknik heyeti etkiledi.

Al-Hilal ile görüşmeyi reddetti

Osimhen, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'den yıllık 50 milyon Euro’ya ulaşan teklifler almasına rağmen görüşmeyi dahi istemeyerek Galatasaray’ı tercih etti. Bu tercihiyle Sarı-kırmızılı taraftarlardan hem dik duruşu hem de futbol odaklı kararlarıyla alkış topladı.

Osimhen'in maaşı ne kadar olacak?

Galatasaray ise yıldız oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Osimhen’in maaşı yıllık 16 milyon Euro net olarak belirlendi. Buna ek olarak yıldız futbolcuya 5 milyon Euro’ya kadar ulaşabilecek performans bonusları da ödenecek.

Türkiye futbol tarihinin en pahalı transferi olma unvanını alacak olan Victor Osimhen'in önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atarak yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.