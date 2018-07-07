Osmanlıspor, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde
Türkiye finallerinde rakiplerine üstünlük sağlayan Osmanlıspor Futsal Takımı, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele etme hakkını elde etti.
Osmanlıspor Futsal Takımı, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Türkiye'yi temsil edecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye finallerinde grubundaki Adana Seyhan Belediyespor, Diyarbakır Alipaşaspor ve İstanbul Arnavutköy Belediyespor'a üstünlük sağlayan başkent ekibi, 2017-2018 TFF Futsal Ligi şampiyonu oldu.
Osmanlıspor, 28 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde Romanya’da oynanacak H grubu ön eleme maçlarında ev sahibi ülkeden C.S. Informatica Timisoara ve Cebelitarık'tan Lynx FC takımıyla karşılaşacak. Grupta ilk sırayı alacak ekip Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmanlıspor Futsal Takımı Antrenörü Sümer Alvurdu, en büyük hedeflerinin ağustos ayı sonunda oynanacak UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, ön eleme turunu geçmek olduğunu belirtti.
Kaynak: AA