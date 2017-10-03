03 Ekim 2017

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor ve İş Zirvesi kapsamında düzenlenen panelde Finansal Fair Play (FFP) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın UEFA'dan daha önce 1 yıl Avrupa kupalarına katılamama cezası aldığını hatırlatan Özbek, "Galatasaray'ın önümüzdeki döneminin planlanması açısından, daha önceki sıkıntıları yaşamamak için UEFA'ya yeni bir anlaşma talebinde bulunduk. Oradan bir davet bekliyoruz ki önümüzdeki 3-4 yılda UEFA'dan FFP çerçevesinde problem yaşamayalım" dedi.

Galatasaray Kulübünün Riva projesinin önemine de değinen Özbek, "Galatasaray'ın can suyu Riva projesidir. Birinci dilimde Galatasaray'ın kasasına 100 milyon dolara yakın bir para girdi. Bankaya olan borcun kapatılmasında kullanıldı bu. Galatasaray'ın gelirleri bugün itibarıyla futbol şubesi için yeterli fakat borçlanma suretiyle ödediğimiz faiz miktarı çok yüksek. Öncelikle bu borçlardan kurtulmak lazım. Mümkün olduğu kadar faiz sarmalından çıkmamız lazım. Riva projesi bu manada yapıldı. Giderek azalmaya başladı bu borç. Sıfırlama noktasına kadar götürmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA