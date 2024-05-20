Panathinaikos'tan Samet Akaydın kararı: Atatürk paylaşımı nedeniyle...
Yunan ekibi Panathinaikos, 19 Mayıs paylaşımı yapan milli yıldız Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı. Akaydın'ın kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fatih Terim'le yollarını ayıran Yunan ekibi Panathinaikos'ta 19 Mayıs krizi yaşandığı ifade ediliyor. Panathinaikos, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs paylaşımı yapan milli futbolcu Samet Akaydın'dan paylaşımını kaldırmasını istedi.
Sports Digitale'in haberine göre; paylaşımı kaldırmayan Akaydın, Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı.
Akaydın'ın kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor.